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FETÖ'nün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" yakalandı

FETÖ'nün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" Muğla'da yakalandı.

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FETÖnün &quot;Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası&quot; yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan ve örgütün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu iddia edilen Yusuf Öksüz, Erzurum'a getirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Yunan adalarına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu Yusuf Öksüz'ün (61), Milas İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yusuf Öksüz, daha sonra Milas'a giden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince buradan alınarak, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirildi.

Öksüz'ün, söz konusu şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün, Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün, soruşturma kapsamında firari olarak arandığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Etiketler: fetö, "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası", Muğla
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