FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada tutuklu yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın yargılaması yapıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Saraç ve Sır ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıklar eski Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ile Prof. Dr. Aslan Bilici ise katılmadı.

Önceki celse DÜ'de görev yaptığı dönemde atamasını onayladığı personel sayısıyla ilgili dava dosyasına eklenen rapora ilişkin savunma yapan sanık Saraç, gelen listede yanlışlık olabileceğini ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Sır da üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklar Saraç ve Sır'ın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçirilen sürenin dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, Saraç ve Sır'ın adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametlerine en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin verilen adli kontrol kararında, Saraç ve Sır'ın isteyerek karara uymamaları halinde ceza miktarına bakılmaksızın derhal tutuklanacakları bildirildi.

İddianamede, Saraç, Eyigün, Sır ve Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA