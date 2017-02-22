FETÖ'nün 'diyanet imamı' hakkındaki iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında evinde yakalanan örgütün "Bursa diyanet imamı" Ahmet Çakmakçı hakkındaki iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çakmakçı hakkında hazırlanan iddianame, tamamlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Çakmakçı'nın, kapatılan "İnayet Emekli Din Görevlileri Derneği" üyesi olduğu, örgüte ait bir eğitim kurumunda bir süre görev yaptığına yer aldı.

İddianamede, Çakmakçı'nın örgütün diğer üst düzey imamlarıyla sürekli görüşmelerinin tespit edildiği, FETÖ üyesi şüpheli ve sanıklarının ifadelerinin karşılaştırılması sonucu, örgütün Bursa'daki "diyanet imamlığı" görevini yürüttüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüt yapılanmasında "Bursa imam"ları arasında bulunduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Çakmakçı'yı evinde gözaltına almıştı.