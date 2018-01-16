FETÖ'nün "direnme" talimatları ByLock yazışmalarında

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanıkların ByLock yazışmalarının deşifresinde, örgüt üyelerinin çözülmelerini engellemek amacıyla verilen "direnme" talimatları ortaya çıktı.

Tutuklu sanık Cengiz G.'ye ByLock üzerinden 21 Ocak 2016'da mesaj gönderen Müjgan Y. adlı kullanıcı, örgüt üyelerinin direnmelerini istedi.

Mesajda, "Yolun çetinliğine rağmen dayanacaksınız. Her şeye rağmen dayanacaksınız. Bazıları bir yere kadar varır da yokuş der çekilir. Dişinizi sıkıp dayanacaksınız" denildi.

Kimlik tespit çalışmaları süren Aynur adlı bir kullanıcı ise ByLock üzerinden Döne Y. ile 1 Ocak 2016'da yaptığı yazışmada, örgüt üyelerinin sonuna kadar dayanmaları çağrısı yaptı.

"Tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi ihbar ederdiniz"

Örgüt üyelerini "dini duyguları suistimal ederek iknaya uğraşan" Aynur adlı kullanıcı, mesajında şunları yazdı:

"Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç yaz sonu itibarıyla bitti. Artık imtihan faslındayız. Bütün karakterler iyice gün yüzüne çıksın. Şu an dünyadaki insanların en bahtiyarı bu süreçte hizmette sabit duran yer değiştirmeyenlerdir. Ötede sizlere neler kazandırdığını bir bilseydiniz sevinçten çıldırırdınız. Hele birde tutuklananların derecesini bilseydiniz kendinizi tutuklatmak için ihbar ederdiniz."

"Adli süreçte de çözülmeyi önlemeye çalışmışlar"

Aynı mesajda ayrıca polis araması sırasında neler yapılması gerektiği de anlatıldı. Dikkat edilecekler maddeler halinde sıralanıp örgüt üyelerinin tedbirli davranması talimatı verildi.

Aynur adlı kullanıcıdan Döne Y.'ye gönderilen mesajda örgüt üyelerine, polis aramaları sırasındaki haklar konusunda bilgiler verdiği ortaya çıktı:

"Polisler salona bilahare ev sahibinin nezaretinde arama yapmalı. Polisler eve galoşla falan girmediyse arama sonunda herhangi bir zarar ziyan var mı diye sorulduğunda bu soruya 'Evet zarar ve ziyanımız var. Polisler evimize girerek halıları pisletti. Bu evde namaz kılınmaktadır. Evimde zarar oluşmuştur.' diye cevap verilmeli."

Adli süreçte de direnme talimatı verilen mesajdaki, "Başsavcı ifade alıyorsa dik durulmalıdır. Sayın başsavcım gibi tazim ifade eden beyanlardan kaçınılmalı ve ezilmemeli" ifadeleri dikkat çekti.

Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Y.'ye ait 40 sayfalık ByLock mesaj dökümünde ise, ABD'de yaşayan FETÖ zanlısı basketbolcu Enes Kanter'e destek mesajları yer aldı.

Kaynak: AA