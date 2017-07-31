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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'din hizmetleri' yapılanması davası başladı

FETÖ'nün 'din hizmetleri' yapılanması davası başladı

FETÖ/PDY'nin din hizmetleri kapsamında imam ve müezzinler arasındaki yapılanmasına ilişkin 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

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FETÖnün din hizmetleri yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) din hizmetleri kapsamında imam ve müezzinler arasında yapılandığı iddiasına ilişkin 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada görüle duruşmaya, 14 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada bazı tanıklar da hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespiti yapılıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "din hizmetleri" adıyla kamuda örgütlediği şüphelilerden 11'inin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütün üst yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

Tanık beyanlarına göre, şüphelilerin cami ve Kur'an kursularında örgüt lehine propaganda yaptığı anlatılan iddianamede, 14'ü tutuklu 24 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Etiketler: fetö, din hizmetleri yapılanması
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