FETÖ'nün Denizli 'emniyet imamı' tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Denizli "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan A.Y. tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı A.Y'nin Avcılar'da saklandığını tespit etti.
Polis ekiplerinin 5 Nisan'da düzenlediği operasyonda, eşiyle birlikte Avcılar'da bir kafede oturan A.Y. gözaltına alındı. A.Y'nin üzerinde Ferat Köseoğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirilirken, evindeki 2 tablet bilgisayara da el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA