  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.265
    EURO 5.068
  • BIST 100780.61
    ALTIN 180.252
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün Denizli avukat yapılanması davasında 8 sanığa hapis

FETÖ'nün Denizli avukat yapılanması davasında 8 sanığa hapis

Denizli’de görülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukat yapılanması davasında yargılanan 8 sanığa hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün Denizli avukat yapılanması davasında 8 sanığa hapis

FETÖ’nün avukat yapılanmasına açılan davada Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma ile devam edildi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda görülen davada tutuklu sanıklar Emre Karcı, Mustafa Maskan, Muhammed İkbal Çil, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan, Muammer Güler, Yusuf Yılmaz ve Özcan Aksoy ile tutuksuz sanıklar Ersan Teke ve Kadir Kurucu hakim karşısına çıktı.

Mahkemede sanıklar ve avukatları terör örgütü üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. 

8 sanığa ceza

Kararını açıklayan mahkeme sanıklara şu cezaları verdi:

- Emre Karcı, Muhammed İkbal Çil, Muammer Güler ve Özcan Aksoy’a 7 yıl 6 ay

- Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan’a 6 yıl 3’er ay

2 sanık beraat etti

Mahkeme Ersan Teke ve Kadir Kurucu’nun ise beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca Emre Karcı, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan ve Yusuf Yılmaz’ın, tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerini kararlaştırdı.

Hakim karşısına çıkan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Muhammed İkbal Çil 2014 seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, denizli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER