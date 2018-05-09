FETÖ'nün Denizli avukat yapılanması davasında 8 sanığa hapis

FETÖ’nün avukat yapılanmasına açılan davada Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma ile devam edildi.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda görülen davada tutuklu sanıklar Emre Karcı, Mustafa Maskan, Muhammed İkbal Çil, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan, Muammer Güler, Yusuf Yılmaz ve Özcan Aksoy ile tutuksuz sanıklar Ersan Teke ve Kadir Kurucu hakim karşısına çıktı.

Mahkemede sanıklar ve avukatları terör örgütü üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

8 sanığa ceza

Kararını açıklayan mahkeme sanıklara şu cezaları verdi:

- Emre Karcı, Muhammed İkbal Çil, Muammer Güler ve Özcan Aksoy’a 7 yıl 6 ay

- Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan’a 6 yıl 3’er ay

2 sanık beraat etti

Mahkeme Ersan Teke ve Kadir Kurucu’nun ise beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca Emre Karcı, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan ve Yusuf Yılmaz’ın, tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerini kararlaştırdı.

Hakim karşısına çıkan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Muhammed İkbal Çil 2014 seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olmuştu.

Kaynak: AA