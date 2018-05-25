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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çalışanı 9 kişi tutuklandı.

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FETÖnün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 9 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 9 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'e ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Mayıs'ta FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan aralarında albay ve yarbay rütbesinden personelin de bulunduğu 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Kaynak: AA

  

Etiketler: fetö, deniz kuvvetleri yapılanması
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