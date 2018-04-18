  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

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FETÖnün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "mahrem imam" konumunda bulundukları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, fetö, Deniz Kuvvetleri
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