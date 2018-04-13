FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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