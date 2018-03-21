FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın koruma ekibinden olan ve bir önceki operasyonda yakalanarak tutuklanan Astsubay Rıza Asal'la irtibatları tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA