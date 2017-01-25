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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

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FETÖnün darbe girişimine ilişkin soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerini deşifre etmek ve suça karışanları yakalamak amacıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan polis memuru tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda yakalanıp önceki gün adliyeye sevk edilen bir polis memuru tutuklanmış, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: erzincan, fetö, darbe girişimi, Ssoruşturma
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