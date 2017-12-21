FETÖ'nün cezaevi yapılanmasında 44 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul’daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 51 sanığın yargılandığı davada, 44 sanık ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 2,5 yıl ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

37 sanığa ''üyelikten'' ceza

Mahkeme heyeti, sanıklar Lokman Şen, Ali Yağız, Suat Bulduk, Ümit Aslan, Rıdvan Ocak, Hüseyin Yavaş, Fatma Betül Taşkaya, Fatih Kocabaş, İbrahim Eren, Gıyasettin Demir, Sinan Çeliktenyıldız, Ümit Ertürk, Şuayip Gündüz, Serdar Türkmen, Mevlüt Solmaz, Selami Aygül ve Salih Mehmet Sivri'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar İdris Koyuncu, Arif Atabey, Serhat Ünal, Serap Işık, Necmettin Barıt, Abdusamet Yalçın, Emre Geyik, Mehmet Öyün ve Mustafa İslam Mirzaoğlu'nun aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran heyet, Rüştü Yıldız, Meltem Koyuncu, Abdullah Çoban, Cemal Aydın, Nihat Yasin Uyanık, Osman Kuvat ve Yakup Güneş'in 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Davut Kaya, Selim Keleş, Güral Bilgin ve Abdullah Eraslan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

8 sanık etkin pişmanlıktan yararlandı

Mahkeme, yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Emrah Öztürk, Nuh Yeşilyurt ve Burhan Yücer'in de aynı suçtan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan İsmet Sayhanoğlu 3 yıl 9 ay, Murat Küçük 2 yıl 11 ay, Şaban Kurt 2 yıl 6 ay, Zekeriya Süer 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, hakkında soruşturma başlamadan önce gönüllü olarak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü sanık Hasan Topaloğlu hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, 6 sanık hakkında ise karar vermeyerek, dava dosyalarının ise ayrılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

