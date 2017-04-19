FETÖ'nün cezaevi yapılanması deşifre oldu

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası hazırlanan iddianamede, örgütün, tüm adliye ve cezaevi personeline ilişkin bilgileri "tarak" adı verilen veri tabanında topladığı, "tarakçı" diye adlandırılan FETÖ üyelerince elde edilip bölge sorumlularına iletilen bu bilgilere göre tayin, atama ve benzeri işlemlerin yapıldığı tespit edildi.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına da değinildi.

Adliye ve cezaevi personeli içindeki yapılanmada yer alanların, bağlılık ve kişisel özellikleri de göz önünde bulundurularak Ankara gibi önemli ve merkez konumdaki yerlere gönderilmeleri için FETÖ sorumlularının köprü işlevi gördüğüne dikkati çekilen iddianamede, bu kişilerin gittikleri ve yeni görev aldıkları merkezlerde de oradaki bölge sorumluları ile irtibat kurdurularak örgüt mensuplarıyla birlikteliklerinin sağlandığı bildirildi.

Personele ait bilgiler veri tabanına yüklendi

Karaman Adliyesi ve Cezaevi personeli içerisindeki örgüt yapılanmasının Konya iline bağlı olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Karaman yapılanmasının imam konumundaki örgüt üyeleri doğrudan İç Anadolu adliye ve cezaevi personel yapılanması sorumlusu olarak hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması devam eden 'Enes' kod adlı kişiye bağlıdır. Sohbet adı altında yapılan örgüt toplantılarında örgüte mali gelir olarak toplanan himmet ve kurban paralarıyla, örgütün görevlendirdiği 'tarakçı' tabir edilen örgüt üyesi şüpheliler tarafından tüm personel hakkında toplanan ve günlük şeklinde tutulan fişlemeler, veri tabanı şeklindeki 'tarak' programına işlenmek üzere yine 'tarakçı'lar tarafından veri akışının il yapılanması sorumluları aracılığıyla İç Anadolu bölge sorumlusuna aktarılmıştır. Bölge sorumlusu tarafından, elde edilen tarak bilgileri bilgisayar ortamına girilmiş ayrıca bölgeye bağlı diğer cezaevi ve adliye personeline ait bilgiler de veri tabanına yüklenmiştir."

İddianamede ifadesine yer verilen bir sanık, tarak grubunda yer alanların, personelin FETÖ'ye yakın olup olmadığı, bağlı bulunduğu cemaat, siyasi görüşü, örgüte kazandırılıp kazandırılamayacağına ilişkin bilgileri not aldığını anlattı.