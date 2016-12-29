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FETÖ'nün 'çatı yapılanması'na yönelik operasyon

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

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FETÖnün çatı yapılanmasına yönelik operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzurum, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden dün adliyeye çıkarılan örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki "sözde yönetici" kademesindeki 13 zanlı, savcılıkta bu sabah saatlerine kadar sorgulandı.

Savcılıkça tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AA

Etiketler: FRTÖ, erzurum
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