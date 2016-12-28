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FETÖ'nün "çatı yapılanması"na yönelik operasyon

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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FETÖnün &quot;çatı yapılanması&quot;na yönelik operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesine yönelik Erzurum, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 15 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, diyanet, köyler, kredi yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde "imam"ları oldukları, tayin, atama ve himmet toplama gibi örgütsel faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu oldukları belirtilen zanlıların savcılık sorgularının sürdüğü belirtildi.

Diğer 2 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: fetö, operasyon, adliye, gözaltı, çatı yapalanması, PDY
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