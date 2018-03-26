FETÖ'nün Çankaya ilçesi yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı kararı

9 ilde gerçekleştirilen Ankara merkezli FETÖ'nün Çankaya ilçesi yapılanması soruşturması kapsamında, 16'sı Bylock kullanıcısı 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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