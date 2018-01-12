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Buradasınız : » » FETÖ'nün ByLock tuzağında yaklaşık bin gazeteci mağdur oldu

FETÖ'nün ByLock tuzağında yaklaşık bin gazeteci mağdur oldu

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, yaklaşık bin gazetecinin telefonlarına istemleri dışında şifreli ByLock haberleşme sisteminin yüklendiğini açıkladı.

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FETÖnün ByLock tuzağında yaklaşık bin gazeteci mağdur oldu

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca yaklaşık bin gazetecinin telefonuna iradeleri dışında farklı internet siteleri aracılığıyla FETÖ mensupları tarafından şifreli ByLock haberleşme sisteminin yüklendiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması

ByLock tuzağı ile ihraç edilenlerin iadesi KHK ile yapılacak

"Yaklaşık bin gazetecinin mağdur olduğunu sanıyoruz." diyen Akarca, masum oldukları ortaya çıkan gazetecilerin sarı basın kartlarının, savcılık incelemesinin ardından iade edileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, MİT ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu devreye sokarak 11 bin 480 kişinin telefonlarında kurulu olmadığı halde iradeleri dışında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiklerini tespit etmişti.

İrade dışı ByLock girişi, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Eski TÜBİTAK çalışanı firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla gerçekleşmişti. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: PDY, mor beyin, Mehmet Akarca, fetö, bylock
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