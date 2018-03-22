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FETÖ'nün "Burdur il imamı" Kütahya'da yakalandı

Kütahya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün "Burdur il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö., gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;Burdur il imamı&quot; Kütahyada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "Burdur il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö.'nün Zafertepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin saklandığı belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda Rıdvan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Adına sahte kimlik düzenlendiği tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Burdur'a gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, Burdur
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