FETÖ'nün "Burdur il imamı" Kütahya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "Burdur il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö.'nün Zafertepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin saklandığı belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda Rıdvan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.
Adına sahte kimlik düzenlendiği tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.
Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Burdur'a gönderildi.
Kaynak: AA