FETÖ'nün "Buca ilçe imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sezer Zurnalı ile avukatı katıldı.

İddia makamı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın telefonunda örgütün gizli haberleşme programları olan "Eagle", "ByLock", "Kakaotalk" programlarını kullandığını belirtti. Ayrıca sanığın telefonunda terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sohbet videolarının bulunduğunu, "6166 kez ByLock bağlantısı" gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tanık M.K'nın ifadeleri doğrultusunda sanığın Buca bölge sorumlusu olduğunu belirtmesi ve ByLock yazışma içeriklerinden sanığın sözde "Buca ilçe imamı" olduğunun anlaşıldığı belirlenerek "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek"ten cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Zurnalı, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan cezalandırılmasını uygun bularak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.

Sezer Zurnalı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

Zurnalı hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA