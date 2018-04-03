  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.977
    EURO 4.904
  • BIST 114304.91
    ALTIN 171.088
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "Buca ilçe imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün "Buca ilçe imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'de FETÖ'nün sözde "Buca ilçe imamı" olduğu belirlenen Sezer Zurnalı'ya "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;Buca ilçe imamı&quot;na 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sezer Zurnalı ile avukatı katıldı.

İddia makamı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın telefonunda örgütün gizli haberleşme programları olan "Eagle", "ByLock", "Kakaotalk" programlarını kullandığını belirtti. Ayrıca sanığın telefonunda terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sohbet videolarının bulunduğunu, "6166 kez ByLock bağlantısı" gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tanık M.K'nın ifadeleri doğrultusunda sanığın Buca bölge sorumlusu olduğunu belirtmesi ve ByLock yazışma içeriklerinden sanığın sözde "Buca ilçe imamı" olduğunun anlaşıldığı belirlenerek "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek"ten cezalandırılması talep edildi. 

Tutuklu sanık Zurnalı, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan cezalandırılmasını uygun bularak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.

Sezer Zurnalı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

Zurnalı hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, buca
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER