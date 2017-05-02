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FETÖ'nün bombaladığı emniyet binasında çalışmalar sürüyor

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyesi teröristlerin saldırısında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün binasının yıkım çalışmaları devam ediyor.

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FETÖnün bombaladığı emniyet binasında çalışmalar sürüyor

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi teröristlerin saldırısında ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün binasının yıkım çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ mensuplarınca hedef alınan ve bombalanma sonucu ağır hasar gören Ankara Emniyet Müdürlüğünün içerisinde İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin bulunduğu 10 katlı binası ile hemen arkasındaki eski Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü binası ve yemekhanenin yıkımı için çalışmalar devam ediyor.

İçerisindeki demirbaşları sökülen ve ilk olarak çatı katı, ardından da üzerine çıkartılan iş makineleriyle kat kat yıkılan 10 katlı binada, son 5 katın dışarıdan yıkımı sürüyor. Yıkım çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Binaların tamamen yıkılmasının ardından, proje ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla yeni hizmet binası temelinin yaz aylarında atılması planlanıyor.

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, emniyet, darbe girişimi gecesi
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