FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık iki aydan bu yana titizlikle yürüttüğü operasyonlarda, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına darbe vuruldu.

28 Mart'ta Gaziantep'teki bir örgtü sorumlusu tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şahıslara yönelik 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 30 şüphelinin yakalanmasıyla başlayan soruşturma, askerlerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesiyle derinleştirildi.

Devam eden operasyonlarda 10 şüphelinin daha gözaltına alındığı, başka soruşturmada cezaevinde olan 4 şahsın da tekrar emniyete getirildiği operasyonda, örgüt sorumluları bir bir deşifre edildi.

İtiraflar örgüte darbe vurdu

Yakalanan örgüt sorumlusunun da itirafçı olmasıyla FETÖ'nün TSK'daki örgüt şemasında yukarıya doğru çıkıldı.

Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sorumlu genel müdür bulunduğu, ona bağlı illerden sorumlu 4 müdür yer aldığı, onların altında da Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt illerinin sorumlusu müdür yardımcısı belirlendi.

Müdür yardımcılarının altında ise subay ve astsubaylarla iletişim kuran 30 öğretmenin yer aldığı ifadelerle ortaya çıktı.

Toplanma yerleri restoran

Yakalananlar arasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın emir astsubayı Ö.Ö'nün de yer aldığı operasyonda, gözaltına alınan muvazzaf subay B.K. cezaevi yönetiminden nezarette okumak için İncil istedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra da irtibatlarına devam ettikleri öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarınca tedarik edilen sahte kimlik taşıdıkları, üst düzey sorumlularının ev ya da iş yerlerinde saklandıkları ve mahrem yapılanmanın Gaziantep'teki toplanma yerinin ise bir restoran olduğu anlaşıldı.

İş yeri sahibi M.K. de örgüt sorumlularından biri olduğu gerekçesiyle operasyonlar sırasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonları sulandırın talimatı

Örgütün sözde genel müdürünün, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, yardımcılarına sorumlu oldukları subaylara ve astsubaylara ulaşmalarını ve onlara komutanlarının emirlerini dinlemeleri şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca örgüt sorumlularının yakalanmaları halinde ankesörlü telefon operasyonlarını sulandırmak için FETÖ'cü olmayan askerlerin de arandığı yönünde ifade vermesi talimatı verdiği belirlendi.

Mahrem imamların kendilerine bağlı kişilerle örgütsel bağı ayakta tutmak için deşifre olmamış programlar ya da oyun programları üzerinden iletişim kurdukları, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak kamuoyu oluşturmak için hükümet ve devlet aleyhine paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA