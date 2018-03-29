FETÖ'nün "bölge talebe mesulu"ne 12 yıl hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan Gülsüm Doğan, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Doğan, son savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Örgüte yakınlığı nedeniyle kapatılan dershanede maddi gerekçelerle öğretmenlik yaptığını ileri süren Doğan, kapatılan Bank Asya'da da maaş hesabının bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA