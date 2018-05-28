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FETÖ'nün bölge öğrenci sorumlusuna hapis cezası

Adana'da FETÖ'nün bölge öğrenci sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖnün bölge öğrenci sorumlusuna hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Alkan ve avukatı katıldı.

Alkan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti sanık Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, fetö, FETÖ davası, mahkeme, hapis
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