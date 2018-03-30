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FETÖ'nün "bölge kadın sorumlusu" ByLock'u 26 bin kez kullanmış

Samsun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün "bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K.'nın 26 bin kez ByLock'a girdiği tespit edildi.

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FETÖnün &quot;bölge kadın sorumlusu&quot; ByLocku 26 bin kez kullanmış

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilen, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" Yurdagül K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki cep telefonunda yüklü şifreli haberleşme programı ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirlenen zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yurdagül K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K.'nin, örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edildi.

Çift, iki gün önce Amasya'daki hücre evinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, gözaltı, fetö, bylock, Amasya
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