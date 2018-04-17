FETÖ'nün bölge imamına hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Şemsettin Parlakçı ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Parlakçı, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de sanık Parlakçı'yı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "bölge imamı" olduğu iddia edilen, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Anadolu Girişimci İşadamları Derneğinde ön büro elemanı olarak çalışan tutuklu sanık Ahmet Şemsettin Parlakçı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı kişilerin şüpheli hakkında verdiği ifadelerinde Parlakçı'nın esnafla sohbet düzenlediği ve "bölge imamı" olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA