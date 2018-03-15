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FETÖ'nün "bölge imamı" Kocatürk hakkında "kırmızı bülten" çıkarıldı

Gaziantep'te FETÖ'nün "bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk'ün yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

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FETÖnün &quot;bölge imamı&quot; Kocatürk hakkında &quot;kırmızı bülten&quot; çıkarıldı

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık Mehmet Kocatürk hakkında kırmızı bülten formu düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Kocatürk için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

13 Ocak 2015 tarihinde yurt dışına çıktığı belirlenen Kocatürk'ün yargılandığı dava dosyalarında örgütün sözde "bölge abisi" olduğu, sık sık Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, örgüte eleman kazandırmak için okullar açtırdığı ve yönettiği, bu kapsamda Zirve Üniversitesi kurulduğu ve mütevelli heyetine yer aldığı, kentteki iş adamları ile toplantılar yaparak "himmet" adı altına para topladığı bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kırmızı bülten, fetö
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