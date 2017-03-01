FETÖ'nün bir kirli para trafiği daha deşifre oldu

Kilis'te aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il abisi" O.Ö'nün de bulunduğu 52 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan proje üzerinden devletin zarara uğratıldığı, üniversite öğrencisinin öğretmen olarak gösterildiği, yurt dışında bulunan ya da doğum izninde olan öğretmenlerin hesaplarına para yatırıldığı belirtildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında örgütün sözde yöneticileriyle eski polislerin de bulunduğu 52 sanık hakkında hazırlanan ve Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

Örgüt yöneticileri ile Kilis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesinde görevli bazı polislerin birlikte hareket ederek devleti zarara uğrattıkları aktarılan iddianamede, "Toplum destekli polislerin hazırladığı 230 bin TL bedelli 'Yaz Kampında Buluşalım' Proje formunda öğrencilere 150 saat İngilizce dil eğitimi verildiği belirtilmiş ise de Zirve Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin cevabıyla belirtilen proje kapsamında gerçekleştirilen kurs için üniversitelerden yabancı dil eğitmeni talebinde bulunulmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Proje kapsamında gezi, sinema, yemek, kitap ve çanta alımları gibi faaliyetler için 11 ayrı ihalenin yapıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihalelerde, çeşitli yolsuzlukların yapıldığı belirtilen bilirkişi raporunun da yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca bazı evraklardaki imzanın adı geçenler tarafından atılmadığının Adana Kriminal Laboratuvarındaki inceleme sonucu tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, projedeki etkinliklere de çok az öğrencinin katıldığı vurgulandı.

İddianamede, 310 öğrenciden alınan ifadelerde, proje kapsamında 255 öğrencinin kursa katıldığı, 55 öğrencinin ise kursa hiç katılmadığı, 53 öğrencinin Gaziantep gezisinde yer aldığı, 257 öğrencinin ise geziye gitmedikleri, piknik ve sinema gibi etkinliklere öğrencilerin büyük bölümünün gelmediği, aile ziyareti ve hediye dağıtılması gibi etkinliklerinde 3 öğrencinin ailesine ziyaret gerçekleştirildiği ancak 307 öğrencinin evlerine gidilmediği ayrıca 70 öğrenciye hediyelik çanta aldığını, 240 öğrenciye ise çanta hediye edilmediği aktarıldı.

Yurt dışında ya da doğum iznindeki öğretmene de ücret ödenmiş

Proje çerçevesinde düzenlenen kurslarda eğitimi öğretmenlerin yanı sıra yabancı uyruklu üniversite öğrencilerin verdiği belirtilen iddianamede, incelenen evraklarda 3 Suriye bir de Tanzanya uyruklu 4 yabancı şahsın, ödeme emrinde olmamasına karşın proje kapsamında öğretmen olarak görev aldıkları, İngilizce kursu verdikleri ve bu kurs karşılığında da para aldıkları kaydedildi.

Hesaplarına para yatan kimi öğretmenlerin kurs süresince yurt dışında olduğu, kimisinin de doğum izninde bulunduğu aktarılan iddianamede, özetle şunlar aktarıldı:

"Öğretmenler Ö.C, M.C.C, F.S.D, A.Ç'nin kurs süresi içerisinde yurt dışında oldukları halde, S.D'nin kurs süresince doğum izninde olduğu, M.E'nin de hiç kursa katılmadığını beyan ettiği halde hesaplarına kurs ücretinin yatırıldığı tespit edilmiştir. S.K'nın kurs tarihinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi olduğu halde proje kapsamında öğretmen olarak görevlendirildiği ve yapılan hesap ekstreleri kontrollerinde hesabına bin 911,26 TL para yattığı, proje kapsamında gerçekleştirilen kursta 'Akran Koçu' olarak görev alan 26 şahsın Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri ya da mezunları olduğu, akran koçlarından G.Ç'nin proje personel isim listesinde adı olmamasına rağmen ödeme emri belgelerinin yapılan incelemesinde ücret aldığı, toplamda 27 bin 665,49 TL fazla ödeme yapılması dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir."

İddianamede, FETÖ/PDY Kilis il yapılanmasında yer alan şüphelilerin kamu personeli, esnaf ve diğer kişilerden himmet, bağış, burs ve kurban bağışı adı altında gelir temin etmeleri, temin edilen gelirlerin örgüte aktarılması suretiyle terör örgütünün finansında kullanıldığının anlaşılması karşısında şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılması talep edildi.