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Buradasınız : » » FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında 6 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında 6 sanığa hapis cezası

Aydın'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik davada yargılanan 3'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sına 7 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün Aydındaki emniyet yapılanması davasında 6 sanığa hapis cezası

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ile avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet S, Bülent K. ve Reyis D. ile tutuksuz yargılanan Mustafa K, Akın Ç. ve Gaffur G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 4'er ay hapis cezası verdi, tutuksuz sanıklar Y.T ve T.K. ise beraat etti.

Ahmet S, Bülent K. ve Reyis D'nin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: karar, FETÖ davası, fetö, aydın
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