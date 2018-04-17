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Buradasınız : » » FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında 29 sanığa hapis

FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında 29 sanığa hapis

FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 11'i tutuklu 41 sanıktan 29'una "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası verildi.

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FETÖnün Aydındaki emniyet yapılanması davasında 29 sanığa hapis

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda gördüğü davanın karar duruşmasına sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. 

Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, 23 sanık "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis, 6 sanık da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, 6 sanığın beraatine hükmetti.

Öte yandan 3'ü firarda olan 6 sanığın dosyası ayrıldı.

Haklarında hüküm verilen tutuklu 11 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, aydın
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