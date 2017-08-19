  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » FETÖ'nün Aydın'daki "Çatı yapılanması" davası

FETÖ'nün Aydın'daki "Çatı yapılanması" davası

FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanmasına" yönelik davada tahliye edilen ve haklarında yeniden gözaltı kararı çıkartılan 7 kişi tutuklandı.

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FETÖnün Aydındaki &quot;Çatı yapılanması&quot; davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'daki "çatı yapılanmasına" yönelik 37'si tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 14 sanıktan 7'si yeniden tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliyelerine itirazda bulunulan ve Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ağustos'ta Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen davada haklarında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilen 14 sanıktan 7'si için dün Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

İtiraz üzerine aralarında iş adamlarının da bulunduğu 7 kişi, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Etiketler: fetö, FETÖ'nün Aydın'daki Çatı yapılanması
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