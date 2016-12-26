FETÖ'nün "Avukatlar Türkiye imamı" hakkında iddianame

Örgütün "Avukatlar Türkiye imamı" olduğu ileri sürülen Somuncu hakkında "Terör örgütü yöneticiliği yaptığı" iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.