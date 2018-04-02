FETÖ'nün "avukatlar sorumlusu"na hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Münir Cengiz ile avukatı katıldı.
Sanık Cengiz, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nde diksiyon dersi verdiğini söyledi.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "ByLock içeriklerinde örgüt mensubu avukatlarla yazışmaları bulunduğunu" belirtmesi üzerine Cengiz, programı kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı Cihat Öztürk, yeni gelen bilgiler ışığında sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
Kaynak: AA