FETÖ'nün ATM'leri, kişileri ve kurumları böyle denetlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 8'i tutuklu 22 asker hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütteki kişileri ve kurumları denetleyen "arama tarama mesulleri"ne (ATM) ilişkin bilgilere de yer verildi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan iddianamede, ATM'lerin coğrafi bölge imamına bağlı olarak görülse de tamamen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı oldukları belirtildi.

Türkiye'deki en büyük ATM'nin 5 kişiden oluştuğu, bu kişilerin tüm illeri sırasıyla gezerek gerekli tedbirlerin alınması için sınırsız yetkiye sahip oldukları tespitine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Arama tarama mesulleri 'Hamza' kod adıyla bilinir. Özel olarak krem renkte bir pardösü (Fetullah Gülen pardösüsü) giyer. Özel programlar ve yöntemler ile FETÖ yapılanmasında olan tüm kişilerin evinde, iş yerinde, üstünde, aracında, kişisel eşyalarında arama yapar. Ayrıca FETÖ yapılanmasına ait okul, kolej, yurt, dershane, vakıf, dernek gibi tüm müesseselerde zamanlı ve zamansız olarak arama yapabilir. Arama sırasında sınırsız yetkiye sahiptir. En üst düzey imamlar dahi bu kişiler tarafından aranabilir. Şahısların yatak odalarına bile girerek erkek olmalarına rağmen bayanların bile kişisel eşyalarına ve özel eşyalarına kadar arayabilir."

"Geri dönüşü olmayan cezalar verilir"

İddianamede, ATM'lerin ceza verme yetkisinin de olduğu ifade edildi.

ATM'lerin özel bilgisayar programları kullanılarak bilgisayar, telefon, tablet, USB bellek gibi dijital materyalleri de incelediği vurgulanan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"İçerikleri silinmiş dahi olsa tüm belgeleri özel programla geri getirir. FETÖ yapılanmasına ilişkin arşiv niteliğinde oluşturulan tedbirsiz evrakları tespit etmeye çalışır. Eğer tespit ederse bulunulan evrakın önemine göre bu kişi tarafından ceza alması sağlanır. (sürgün edilme, görevden alınma, hizmetten atılma, maaş cezası, yurt dışı sürgünü gibi) En basit ceza ise en az 3 aylık kampa alınma olur. Fiziki olarak kağıt üzerinde silinen ya da kazınan veya yazılan kağıtların altında iz kalan not defterleri özel olarak hazırlanmış bir toz vasıtasıyla okunur. Bu belgelerin FETÖ yapılanmasına zarar verecek derecede bulunup bulunmadığı tespit edilir. Emniyet ve asker tarafından yapılacak bir operasyondan önce bilgi geldiği için arama yapılacak olan yerin bu kişi tarafından tedbir amaçlı aranması yapılır."

İddianamede, arama yapılan ev, iş yeri gibi yerlerin didik didik en ince ayrıntısına kadar arandığı, FETÖ yapılanmasına ait bilgi, belge gibi evrak içeren tüm materyallerin bu kişi tarafından alınıp imha ettirildiği vurgulandı.

ATM'ler tarafından yapılan aramadan sonra bu yerlerin toplanmasının 2-3 günü bulduğu, ayrıca bu kişilerin operasyonlardan önce arama yaptığı gibi yılda 2 defa (eylül-nisan) olmak üzere FETÖ yapılanmasının oto kontrolünü sağlamak için genel arama yaptığı aktarılan iddianamede, "Bu aramada ele geçirdiği bilgi ve belgeleri delil poşetine koyarak bu bulguyu ele geçirdiği kişinin sorumlu olduğu hiyerarşik bir üst imamına bilgi verir. O imam tarafından bulguyu evinde ya da sorumluluğunda bulunan yerde bulunduran kişi ilk etapta sorumlu olduğu imamı tarafından cezalandırılır." ifadelerine yer verildi.

Arama tarama mesulünün yaşanan olayı direkt FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e rapor ettiği vurgulanan iddianamede, şu tespitler yer aldı:

"Bu rapora göre ise Fetullah Gülen tarafından şahıs olayın ehemmiyetine göre birkaç ay sonra ayrıca cezalandırılır. Fetullah Gülen tarafından verilen nihai cezanın geriye dönüşü hiçbir suretle mümkün değildir. En üst düzey imamlar dahi bu cezanın iptalini sağlayamaz. FETÖ yapılanmasına ait kurum ve kuruluşların bilgisayarları ile bu yerlerde çalışan kişilerin özel olarak kullandıkları tüm bilgisayarlarda düzenli olarak ya hard diskler değiştirilir ya da hazırlanan özel programla tüm bilgiler geri getirilmeyecek şekilde siler. Özellikle emniyet ve askeri birimlerin geri getirmeyeceği şekilde silinme işlemi yapılır."