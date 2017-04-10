FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame tamam

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

İddianamede şüpheliler Mehmet Nesim Atmaca, Fatih Dağlı, Abdulkadir Demi·r, Hüseyin Cansever, Cafer Karakurt, Arif Bakır, Nurettin Açık, Mustafa Haşim Boynueğri·, Abdurrahim Özkan, Muhammet Yüksel, Şuayip Karayel, Akif Us, Murat Yıldız, Yasin Güvendi·, Şerafettin Aydemi·r, Taha Erol, Hamit Erdem Şahan, Muhammed Bıçakçıgi·l, Turgut Kapan, I·brahim Halil Di·şçi·, Faruk Savaş, Samet Okcanoğlu, I·lyas Damarseçki·n, Serkan Kızılca, Adem I·rmak, Cevher Eren, Şafak Kadir Baran, Hamza Badıllı, Sezai Zengi·n, Mevlüt Kömür, Züleyha Demi·r, I·brahim Alpsoy ve Sefa Mumcu'nun "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetleri talep edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, darbecilerin oluşturduğu ''Yurtta Sulh Konseyi'' tarafından yayımlanan sözde ''Sıkıyönetim Direktifi''nin ekinde bulunan ''Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi" ve listenin sonundaki "Not 1'' kapsamında görevlerine devam edecek askeri yargı mensuplarına dair liste ile ''Not 2'' kapsamında "Askeri hakimler askeri mahkeme ve savcılar hakkında mevzuatta Milli Savunma Bakanlığına verilen yetki ve görevler ikinci bir emre kadar Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından kullanılacaktır'' şeklinde "görevlendirmeler" bulunduğu ifade edildi.

FETÖ'nün, devlet içinde yapılanma ve örgütlenme için önem verdiği devlet kurumlarının başında "mahrem yapı" olarak adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bulunduğu, örgütün TSK'daki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalıştığı kaydedilen iddianamede, askeri yargının da adli ve idari yargıda olduğu gibi önemli ölçüde FETÖ üyesi hakim ve savcılardan oluştuğu belirtildi. AA