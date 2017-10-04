FETÖ'nün askeri yargı yapılanması hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 136 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye başlanan davanın ilk celsesinde, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, bin 606 sayfalık iddianamenin özetini yaklaşık 3,5 saatte okudu.

Sanıkların üzerine atılı suçlamaları hatırlatan Sarıdoğan, duruşmanın öğleden sonra sanık savunmalarıyla devam edeceğini belirterek ara verdi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbecilerin hazırladığı gizli mesaj formlarına ekli askeri yargı mensuplarına ilişkin sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi" ve listenin sonundaki "Not 1"de adı geçen personelin bir kısmına, darbenin gerçekleşmesi halinde yeni görev verileceği, bir kısmının ise görevlerine devam edeceği kaydediliyor.

Askeri yargıdaki FETÖ yapılanmasında oldukları belirtilen sanıkların, darbe girişiminde bulunan askeri kanat ile arasında fikir ve eylem birliği olduğu kaydedilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, FETÖ'nün, 2009-2014 yılları arasındaki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabul sınavı sorularını önceden elde edip kullandıklarına dair yeterli delil oluştuğu ifade edilirken, sınav sorularını FETÖ mensuplarına verdiği tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Hüseyin Gökhan Aydoğdu da sanıklar arasında bulunuyor.

İddianamede, sanıkların 135'inin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.

Sanık Aydoğdu hakkında iddianamede "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suç