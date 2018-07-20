FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında 134 sanığa hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları belirtilen 136 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların ek savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı Emre Giray esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

134 sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebi

Firari sanıklar İsmail Pektaş ve Ahmet Mushab Tamer'in dosyalarının ayrılmasını isteyen Savcı Giray, 134 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından da cezalandırılmalarının istendiğini hatırlatan savcı, sanıkların bu suçlamalardan beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine, tutuklu sanıklardan İbrahim Yiğit, Tarık Özbek, Mustafa Bozkurt, Celalettin Kuga, Ahmet Arık, Mustafa Bek, Mehmet Sadık Özgüven, Ali Rıza Bayana ve Ahmet Akdoğan'ın da adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Davanın görülmesine 1 Ekim'de devam edilecek.

Kaynak: AA