FETÖ'nün askeri yapılanmasında gözaltı sayısı 67'ye çıktı

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 67'ye yükseldi.

FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 13 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 67'ye çıktı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyonun daha önceki aşamalarında gözaltına alınan şüpheli askerlerin itiraflarından, örgüt dışı evliliklerin önüne "Allah'ın sırrı ifşa olur" yalanıyla geçilmeye çalışıldığı belirlendi.

Askerlere "özel izdivaç programı

Örgütün askerlere "özel izdivaç programı" uyguladığı şüpheli ifadelerine yansıdı.

Şüpheli subaylardan biri, örgüt abilerinin okulda olup biten her şeyden haberdar olduğunu söyledi.

İtirafçılardan biri, yaz tatillerindeki kamp programlarında yoğun olarak Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, haftalık vaaz videolarının izletildiğini belirtti.

FETÖ şüphelilerinden biri de evleneceği kişide aradığı fiziksel ve kişisel özellikler, nereli olduğu, başının açık veya kapalı olması gibi kriterlerin örgüt abisine söylendiğini, ona göre bir kadınla görüştürme yaptırıldığını ifade etti.

Başka bir itirafçı ise kendisiyle ilgilenen abisine evlenmek istediğini ilettikten sonra evlilik işlerine bakan biriyle tanıştırıldığını bildirdi.

"Boş odada eş adayımla tanıştık"

Evlenmek istediği kişideki kriterleri söyledikten sonra Edirne'deki bir eve götürüldüğünü aktaran itirafçı, şunları anlattı:

"Gittiğimiz evin kapısını, benimle tanıştırılacak kızın örgütteki ablası açtı. Beni bir odaya götürdü. Aradan 10 dakika geçtikten sonra içeriye evlendirilmek istenen bayan girdi. 20 dakika kadar konuştuktan sonra bayan yanımdan ayrıldı. Söz konusu kişiyi beğenmeyince iki hafta sonra başka bir eve götürüldüm. Boş odada eş adayımla tanıştık. Kararımın olumlu olduğunu öğrenince bana kız aramayı bıraktılar." AA