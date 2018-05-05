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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

5 ilde yürütülen Mersin merkezli FETÖ operasyonunda biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin'in yanı sıra Ankara, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA

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