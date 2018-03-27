FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 14 Mart'ta gözaltına aldığı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA