  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.94
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.105
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

11 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin de olduğu 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 14 Mart'ta gözaltına aldığı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf ve ihraç edilmiş 22 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda muvazzaf binbaşı ile üsteğmenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, fetö soruşturması, fetö, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER