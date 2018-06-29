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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

25 ilde Gaziantep merkezli FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün asker sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Konya ve Yozgat'ın da arasında yer aldığı 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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