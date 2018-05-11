FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 34 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanması soruşturmasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de 2 muvazzaf askere gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli astsubaylar İ.K, S.A. ve S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, İ.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen S.K'nin arandığı öğrenildi.

Erzurum merkezli operasyonda 19 askere gözaltı

Erzurum'da yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri mahrem sorumluları ile ilişki ve irtibatları tespit edilen 19 subay ve astsubay, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirilecek.

Kaynak: AA