FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon: 30 gözaltı

Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ'ın yanı sıra Ankara, Sakarya, Manisa, Trabzon, Gaziantep, Mardin, Kars, Kırıkkale, Hatay ve Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 17 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde aranan biri sivil memur, subay ve astsubaylardan oluşan 37 kişiden 30'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Bu kişilerin, örgütün haberleşme sistemi olan "ByLock" yerine başka bir yöntemle iletişim halinde oldukları, birbirlerini cep telefonu ile aramadıkları belirtildi.