  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.878
    EURO 4.144
  • BIST 83927.23
    ALTIN 147.66
Buradasınız : » » FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Sivas'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ile 9 asker tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K, S.G uzman çavuşlar M.Y ve E.M. astsubaylar F.K, O.K, Ü.A, A.Ö, Ü.R.U, H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M'yi gözaltına aldı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu zanlılardan 10'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ve H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Etiketler: Sivas'ta, FETÖ/PDY, askeri yapılanma, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER