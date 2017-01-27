FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K, S.G uzman çavuşlar M.Y ve E.M. astsubaylar F.K, O.K, Ü.A, A.Ö, Ü.R.U, H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M'yi gözaltına aldı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu zanlılardan 10'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ve H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

