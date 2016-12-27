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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kurmay binbaşı ve bir yüzbaşı gözaltına alındı.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kurmay binbaşı ve bir yüzbaşı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güney Görev Grup Komutanlığında görevli Yüzbaşı K.S.K. (35) ile Kurmay Binbaşı Y.R'nin (38) evlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.S.K. ve Y.R'nin, Marmaris'teki işlemlerinin ardından, İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. AA

Etiketler: istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, fetö, PDY
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