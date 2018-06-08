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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 3 yüzbaşı ile daha önce işlem yapılan 7 binbaşı ve 10 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 3 muvazzaf ile 23 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Başsavcılık, gözaltı kararı verilen askerlerden 13'ünün yüzbaşı, 7'sinin ise binbaşı olduğu açıkladı. 

Askerlerin, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara ve 8 ildeşüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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