FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 31'i muvazzaf 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Van, Şırnak, Aydın, Adana, Zonguldak, Ordu ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri muvazzaf üsteğmen, biri meslekten ihraç 4 teğmen ve biri meslekten ihraç 18 astsubay olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı.

Ekipler, firari durumdaki biri meslekten ihraç 11 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA