FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli kurmay albay, yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 üstteğmen ve muvazzaf 15 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA