  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.981
    EURO 4.944
  • BIST 117393
    ALTIN 172.53
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

6 ilde yürütülen Kastamonu merkezli FETÖ operasyonunda, muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerden oluşan 20 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Kastamonu, Samsun, Gaziantep, Yalova, İstanbul ve Ankara'da 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerin yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: kastamonu, gözaltı, fetö operasyon, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER