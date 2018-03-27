FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Kastamonu, Samsun, Gaziantep, Yalova, İstanbul ve Ankara'da 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, muvazzaf asker ve eski askeri öğrencilerin yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA