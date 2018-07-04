FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

13 ilde yürütülen Elazığ merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerden çoğunun gözaltına alındığı öğrenildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla örgütle irtibat kurduğu belirlenen 3’ü emekli 1’i müstafi, 15’i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya, Kayseri ve Ankara’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
13 ilde yapılan operasyon kapsamında şuana kadar şüphelilerin çoğunluğunun yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA